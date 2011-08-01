YouTube Premium Türkiye'de Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Son yıllarda dijital plâtformlara olan talep artarken, bu hizmetlerin fiyatlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. YouTube Premium’un Türkiye fiyatlarına yapılan yeni zam, bu trendin son örneği oldu. Peki, bu fiyat artışı kullanıcılar için ne anlama geliyor ve Premium aboneliğin sunduğu avantajlar bu bedeli ödemeye değer mi? Bu gibi detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına %38 Zam Yapıldı

YouTube, dünya genelinde yaptığı fiyat artışlarıyla zaten gündemdeydi. Ancak Türkiye bu zam dalgasından bir süreliğine etkilenmemişti. Fakat bu durum değişti ve YouTube Premium bireysel abonelik fiyatı 57,99 TL’den 79,99 TL’ye yükseldi. Bu, %38’lik bir artış anlamına geliyor. Aile paketi ise 115,99 TL’den 159,99 TL’ye çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi. Güncel fiyat listesi ise aşağıda yer almaktadır.

Bireysel: 79,99 TL

79,99 TL 12 Aylık Bireysel: 579,99 TL

579,99 TL Aile: 159,99 TL

159,99 TL Öğrenci: 52,99 TL

Birçok kullanıcı için YouTube Premium, reklâmsız bir deneyim ve arka plânda oynatma gibi özellikleriyle oldukça cazip. Ancak zam oranları, özellikle Türkiye gibi döviz kurundan etkilenen ülkelerde kullanıcıların abonelik tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.

YouTube Premium zamları, kullanıcıların bu hizmeti ne kadar değerli bulduğunu sorgulamasına neden olabilir. Reklâmlardan bıkan ve plâtformu yoğun bir şekilde kullananlar için Premium hâlâ cazip bir seçenek olabilir. Ancak bütçeyi sarsmayacak alternatifler sunulmadığı takdirde birçok kullanıcı için bu hizmet, “keyfi” olmaktan çıkıp “lüks” hâline dönüşebilir. Peki sizce, bu fiyat artışına rağmen YouTube Premium almaya değer mi?