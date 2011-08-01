YouTube Premium Fiyatı Arttı! İşte Zamlı YouTube Premium Fiyatları!

Youtube, kullanıcılarına reklamsız video izleme, çevrimdışı video indirme ve arka planda video oynatma gibi avantajlar sunan Premium paketlerine sessizce bir fiyat artışı getirdi. Bu değişiklik, temmuz ayında ABD'de başlamıştı ve şimdi Türkiye'de de fiyatlara yansıtılmış durumda. ABD fiyatları 11,99 dolardan 13,99 dolara çıkmıştı. Peki, YouTube Premium fiyatı ne kadar? İşte zamlı YouTube Premium fiyatları!

Zamlı YouTube Premium Fiyatları

Bireysel paket artık aylık 29,99 TL yerine 57,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Aile paketi, 59,99 TL'den 115,99 TL'ye yükseldi. Öğrenci paketi fiyatı ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye çıktı. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi.

Hatırlatmak gerekirse, Youtube Premium paketlerine yönelik son fiyat artışı Türkiye'de geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleşmişti. Ne yazık ki, Youtube Premium kullanıcıları için daha yüksek bir abonelik ücreti ödeme zamanı geldi.