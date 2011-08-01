YouTube Premium Duo Yolda! İşte Detaylar

YouTube, Premium abonelik seçeneklerine yeni bir alternatif eklemeye hazırlanıyor: YouTube Premium Duo. Bu yeni plan, iki kullanıcının aynı Premium ayrıcalıklarından birlikte faydalanmasını hedefliyor. YouTube Premium Duo planı, şu anda Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong gibi ülkelerde test ediliyor.

YouTube Premium Duo Planının Özellikleri

YouTube Premium Duo aboneliği, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi tüm Premium avantajlarını sunuyor. Bu yönüyle, bazı özellikleri kısıtlı olan Premium Lite paketinden ayrışıyor. Ayrıca, her kullanıcı kendi hesabıyla oturum açabildiği için öneri algoritması, izleme geçmişi ve oynatma listeleri kişiye özel olarak kalıyor.

Fiyatlandırma ve Hedef Kitle

Hindistan’da yaklaşık 2.5 dolar gibi bir fiyatla sunulan YouTube Premium Duo aboneliği, iki kişi için uygun maliyetli bir seçenek hâline geliyor. Fiyat kişi başına bölündüğünde, bireysel Premium üyeliğinden daha ucuz bir alternatife dönüşüyor. Bu yeni üyelik modeli özellikle birlikte yaşayan çiftler, arkadaşlar ya da aynı evi paylaşan bireyler için düşünülmüş.

YouTube’un Premium Duo planını küresel olarak ne zaman sunacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına ve paylaşım alışkanlıklarına uygun aboneliklere yönelmesi, dijital platformların daha esnek planlar geliştirmesini teşvik ediyor.