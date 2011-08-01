YouTube Özel Alan Adı Oluşturulmasına İzin Verecek

Video içerik izleme platformu YouTube, kullanıcılarının işini kolaylaştıracak bir özelliği hayata geçirmeyi planlıyor. Bu bağlamda, YouTube, içerik oluşturucuların YouTube Shorts, kanal sayfaları, video açıklamaları, yorumlar ve daha fazlası ile kolaylıkla etkileşim kurabilmesi için, @kullanıcı etiketi ile oluşturulmuş özel alan adlarının kullanılmasını sağlayacak.

Yani, karışık veya uzun görünen kanal adları, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram gibi platformlarda olduğu gibi, youtube.com/@kullanıcıadı biçimi ile kısa ve doğrudan etiketlenebilir olacak. Handle olarak bilinen bu özellik, ilk olarak içerik üreticilerin abone sayıları vb. dikkate alınarak kademeli olarak dağıtılmaya başlanacak.

Kanal isimleri yeniden belirlendiğinde, kullanıcılar, yorum yapmak, etiketlemek için @kullanıcıadı etiketini kullanabilecek. Herkese açık yeniden oluşturulan kullanıcı adları, kanalların otomatik URL’si haline gelecek. İlgili özellikle ilgili bildirimler önümüzdeki aylarda YouTube kullanıcılarına e-posta veya Studio üzerinden aktarılacak.