Yeni Rocky Filmi Creed 3: Efsane Devam Ediyor'dan Fragman Paylaşıldı!

Sylvester Stallone’un yer aldığı, 2015 yılında Rocky Creed: Efsanenin Doğuşu ile başlayan Creed serisinin 3. filminden fragman paylaşıldı. Ancak bu sefer Sylvester Stallone serinin üçüncü filminde yer almayacak. Devam niteliğindeki Creed 2: Efsanenin Yükselişi filminin ardından, geçen uzun bir süreden sonra, merakla beklenen Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminde, başrolde Rocky serisinin kilit karakterlerinden Apollo Creed’in oğlunu canlandıran Michael B. Jordan bulunuyor.

Michael B. Jordan aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapacak. Film, Mart 2023’te vizyona girecek. Rocky Balboa karakterine hayat veren Sylvester Stallone yokken, Creed 3: Efsane Devam Ediyor, nasıl bir yankı uyandıracak? göreceğiz.

Filmin, yayınlanan Türkçe altyazılı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Creed 3: Efsane Devam Ediyor Fragman İzle