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Yeni Rocky Filmi Creed 3: Efsane Devam Ediyor'dan Fragman Paylaşıldı!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 19:10 - Tarih: 20 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Creed 3: Efsane Devam EdiyorSylvester Stallone’un yer aldığı, 2015 yılında Rocky Creed: Efsanenin Doğuşu ile başlayan Creed serisinin 3. filminden fragman paylaşıldı. Ancak bu sefer Sylvester Stallone serinin üçüncü filminde yer almayacak. Devam niteliğindeki Creed 2: Efsanenin Yükselişi filminin ardından, geçen uzun bir süreden sonra, merakla beklenen Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminde, başrolde Rocky serisinin kilit karakterlerinden Apollo Creed’in oğlunu canlandıran Michael B. Jordan bulunuyor.

Creed 3: Efsane Devam Ediyor Fragman İzle

Michael B. Jordan aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapacak. Film, Mart 2023’te vizyona girecek. Rocky Balboa karakterine hayat veren Sylvester Stallone yokken, Creed 3: Efsane Devam Ediyor, nasıl bir yankı uyandıracak? göreceğiz.

Filmin, yayınlanan Türkçe altyazılı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Creed 3: Efsane Devam Ediyor Fragman İzle


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