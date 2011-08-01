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Yayın Kalitesini Düşüren Platformlara Yenileri Ekleniyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:43 - Tarih: 22 Mart 2020 - Yorum: 0

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Netflix YouTube Amazon AppleCorona virüsü nedeniyle internet kullanımında gözle görülür bir artış yaşandı. İnternet kullanımında bir sorun olmaması adına da online içerik platformları yayın kalitelerini düşürmeye başlamıştı. Yakın zamanda Netflix ve YouTube, içerik kalitelerini düşürme kararı almıştı. Şimdi de, Apple ve Amazon yayın kalitesini düşürecek.

Netflix YouTube Amazon Apple Platformları

Dünya genelinde yaşanan dışarı çıkma yasakları ile birlikte bu platformlardaki kullanım oranı artış gösterdi. İnternet kullanıcılarının bu yoğunluğundan dolayı internet üzerinde bir sorun yaşanmaması adına da kalite düşürülüyor.

Avrupa genelini etkileyecek olan bu durumdan Türkiye etkilenmeyecek. Çünkü ülkemiz, yayın şirketleri tarafından Orta Doğu bölgesinde konumlandırıldığı için bu kararın içerisinde görülmüyor.

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