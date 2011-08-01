Yabancı Oyuncuların Dizilerden Aldığı Şaşırtıcı Ücretler Açıklandı

Yabancı dizilerdeki ünlü oyuncuların bölüm başına kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor. Yabancı bir dergide açıklanan dizilerdeki oyuncuların bölüm başına aldığı en düşük ücret 400 bin dolar. En yüksek bölüm başı ücreti ise 1.4 milyon dolar ile Terminal List yapımındaki Chris Pratt'e ait. Yabancı dizi oyuncularının bölüm başı kazandıkları ücretleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Yabancı Dizi Oyuncularının Bölüm Başı Kazandığı Ücretler