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Yabancı Oyuncuların Dizilerden Aldığı Şaşırtıcı Ücretler Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:17 - Tarih: 20 Ağustos 2021 - Yorum: 0

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Chris PrattYabancı dizilerdeki ünlü oyuncuların bölüm başına kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor. Yabancı bir dergide açıklanan dizilerdeki oyuncuların bölüm başına aldığı en düşük ücret 400 bin dolar. En yüksek bölüm başı ücreti ise 1.4 milyon dolar ile Terminal List yapımındaki Chris Pratt'e ait. Yabancı dizi oyuncularının bölüm başı kazandıkları ücretleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Pedro Pascal

Yabancı Dizi Oyuncularının Bölüm Başı Kazandığı Ücretler

  • David Harbour (Stranger Things) - $350K - $400K
  • Henry Cavill (The Witcher) - $400K
  • John Goodman (The Conners) - $400K
  • Gillian Anderson (The First Lady) - $600K
  • Pedro Pascal (The Last of Us) - $600K
  • Kate Winslet (Mare of Easttown) - $650K
  • Sarah Jessica Parker (And Just Like That...) - $650K - $750K
  • Bryan Cranston (Your Honor) - $750K
  • Jeff Bridges (The Old Man) - $1M
  • Chris Pratt (Terminal List) - $1.4M

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