X Premium Aboneliklerine Zam Geldi: Türkiye Fiyatları Güncellendi

X (eski adıyla Twitter), ücretli hizmetlerinden biri olan X Premium+ paketinin Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni fiyatlar özellikle kapsamlı özellikleri kullananlar için dikkat çekici seviyelere ulaştı.
X Premium+ neler sunuyor?
Platformun en geniş abonelik paketi olan X Premium+, kullanıcılara şu avantajları sağlıyor:
- Reklamsız kullanım
- Yanıtlarda öne çıkma
- Makale oluşturma, Radar takibi
- SuperGrok yapay zekâ erişimi
- Gelir ortaklığı, mavi tik, X Pro, analiz araçları
Güncel fiyatlar
- X Premium+ Aylık: 1.740 TL (önceki: 1.450 TL)
- Yıllık Ödeme (Toplam): 17.184 TL (Aylık: 1.432 TL)
X Temel ve X Premium ücretleri
- X Temel: 67,50 TL / ay — 717,71 TL / yıl
- X Premium: 180 TL / ay — 1.883,99 TL / yıl
Premium+, X’i aktif kullanan ve maksimum özelliklerden faydalanmak isteyenler için ideal. Daha basit bir deneyim arayanlara X Premium, standart kullanıcılar içinse ücretsiz versiyon yeterli olabilir.
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