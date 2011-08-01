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X Premium Aboneliklerine Zam Geldi: Türkiye Fiyatları Güncellendi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 24 Haziran 2025 - Yorum: 0

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XX (eski adıyla Twitter), ücretli hizmetlerinden biri olan X Premium+ paketinin Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni fiyatlar özellikle kapsamlı özellikleri kullananlar için dikkat çekici seviyelere ulaştı.

X Premium+

X Premium+ neler sunuyor?

Platformun en geniş abonelik paketi olan X Premium+, kullanıcılara şu avantajları sağlıyor:

  • Reklamsız kullanım
  • Yanıtlarda öne çıkma
  • Makale oluşturma, Radar takibi
  • SuperGrok yapay zekâ erişimi
  • Gelir ortaklığı, mavi tik, X Pro, analiz araçları

Güncel fiyatlar

  • X Premium+ Aylık: 1.740 TL (önceki: 1.450 TL)
  • Yıllık Ödeme (Toplam): 17.184 TL (Aylık: 1.432 TL)

X Temel ve X Premium ücretleri

  • X Temel: 67,50 TL / ay717,71 TL / yıl
  • X Premium: 180 TL / ay1.883,99 TL / yıl

Premium+, X’i aktif kullanan ve maksimum özelliklerden faydalanmak isteyenler için ideal. Daha basit bir deneyim arayanlara X Premium, standart kullanıcılar içinse ücretsiz versiyon yeterli olabilir.


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