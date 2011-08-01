X Premium Aboneliklerine Zam Geldi: Türkiye Fiyatları Güncellendi

X (eski adıyla Twitter), ücretli hizmetlerinden biri olan X Premium+ paketinin Türkiye fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni fiyatlar özellikle kapsamlı özellikleri kullananlar için dikkat çekici seviyelere ulaştı.

X Premium+ neler sunuyor?

Platformun en geniş abonelik paketi olan X Premium+, kullanıcılara şu avantajları sağlıyor:

Reklamsız kullanım

kullanım Yanıtlarda öne çıkma

Makale oluşturma , Radar takibi

, Radar takibi SuperGrok yapay zekâ erişimi

Gelir ortaklığı, mavi tik, X Pro, analiz araçları

Güncel fiyatlar

X Premium+ Aylık : 1.740 TL (önceki: 1.450 TL)

: 1.740 TL (önceki: 1.450 TL) Yıllık Ödeme (Toplam): 17.184 TL (Aylık: 1.432 TL)

X Temel ve X Premium ücretleri

X Temel : 67,50 TL / ay — 717,71 TL / yıl

: 67,50 TL / ay — 717,71 TL / yıl X Premium: 180 TL / ay — 1.883,99 TL / yıl

Premium+, X’i aktif kullanan ve maksimum özelliklerden faydalanmak isteyenler için ideal. Daha basit bir deneyim arayanlara X Premium, standart kullanıcılar içinse ücretsiz versiyon yeterli olabilir.