WordPress için çok uzun zamandır direkt eklenti tanıtımı yapmıyordum. Ancak gerekli olduğu için, araştırma yaparken oldukça faydalı bir eklentiye denk geldim. Server IP & Memory Usage Display adlı ücretsiz olan bu eklenti ile, sunucunuzun IP adresini ve RAM kullanım miktarını öğrenmek mümkün oluyor.

AYRICA: Ücretsiz WordPress Eklentileri için Resmi Siteyi Kullanın

WordPress'te RAM Kullanım Miktarını Öğrenelim (Eklenti)

Yani WordPress admin paneli footer alanına eklenen bilgiler ile, toplam RAM miktarının ne kadarını WordPress sitenizin kullandığını öğrenebiliyorsunuz. Çeşitli durumlarda bu yönde bilgi edinmek gerekli olabildiği için, ilgili eklenti size yardımcı olabilir. Eklenti dosyasını indirip, plugins klasörüne gönderdikten sonra, yönetim paneli ile aktive etmeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.

İndir: Server IP & Memory Usage Display (WordPress)