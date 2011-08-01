WordPress yönetim panelinde standart bir Ayarlar (options-general.php) sayfası bulunur. Gerekli olabilecek minimum seviyede ayarları bu sayfa ile gerçekleştirebilirsiniz. Bir de, belki de birçok WordPress kullanıcısının bilmediği, gizli diyebileceğimiz geniş bir ayar sayfası daha mevcut.

WordPress'in Gizli Ayarlar Sayfasını İncelemek İster misiniz?

Bu sayfada veritabanında tutulan birçok bilgi, eklentiler ile ilgili veriler v.b. daha fazla detay bulunmaktadır. Güvenlik açısından bu sayfada değişiklik yapmaktansa, incelemek isterseniz, analiz amaçlı kullanmanızı tavsiye ederiz. Normal bir durumda, bu sayfa ile bir değişiklik yapılmasına zaten gerek bulunmamaktadır. WordPress gizli ayarlar sayfasını incelemek için, kendi web sitenize göre düzenleyerek, aşağıdaki URL'ye ulaşmayı deneyebilirsiniz.

http://www.sitenizinadi.uzantisi/wp-admin/options.php

Not: Tekrarlamak gerekir ise, ilgili sayfayı inceleme yapmak adına kullanmanızı tavsiye ederiz. Veritabanı bazında hassas bilgiler içerdiği için, yanlış bir aksiyon durumunda, sitenizde problemler meydana gelebilmektedir.