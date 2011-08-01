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WordPress Varsayılan HTTP Header Bilgilerini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:15 - Tarih: 07 Ekim 2020 - Yorum: 0

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WordPress Varsayılan HTTP Header Bilgilerini KaldıralımWordPress'te giriş yaptığınızda, otomatik olarak birtakım HTTP Header bilgileri eklenmektedir. Yani önbellek kontrolü için, Cache-Control, Pragma ve Last-Modified gibi bilgiler ekleniyor. Eğer ki, kullandığınız bir önbellekleme eklentisi var ise, giriş yaptığınızda, geçersiz kalabilir. Bu yüzden, WordPress varsayılan HTTP Header bilgilerini kaldırmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle otomatik olarak eklenen HTTP Header bilgileri kalkacaktır.

AYRICA: WordPress Sorgularını Hızlandırmak için Mucize Yöntem

WordPress Varsayılan HTTP Header Bilgilerini Kaldıralım

add_filter( 'nocache_headers', function() {
return array(
);
});

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