Seneler önce WordPress için title ayarları ile ilgili bir kod dizisi paylaşmıştım. Aradan geçen zaman aralığında, gerek ihtiyaçların artması ve birtakım eksikliklerden ötürü, gelişmiş bir title fonksiyonu hazırladım. WordPress için eklentisiz title ayarları nasıl yapılır, diye merak ediyorsanız, endişe etmenize gerek kalmadı. Sizler için WordPress'teki tüm sayfaları baz alarak, bir title fonksiyonu geliştirmeye çalıştım. Aşağıdaki kodları, temanızın header.php dosyasında yer alan title etiketleri arasına eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde SEO eklentisi kullanmadan da, SEO uyumlu title ayarları yapabilmek mümkün olacaktır. Faydalı olmasını temenni ederek, ilgili kodları paylaşıyor olacağım.

WordPress için Gelişmiş Başlık (title) Fonksiyonu (2020)

<?php if(is_home()){ ?><?php bloginfo('name'); ?> » <?php bloginfo('description'); ?><?php } ?><?php if(is_search()){ ?><?php echo wp_specialchars($s); ?> » Arama Sonuçları » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_404()){ ?>Sayfa bulunamadı » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_author()){ ?><?php wp_title('»',true,'right'); ?><?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_single()){ ?><?php wp_title('»',true,'right'); ?><?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_page()){ ?><?php wp_title('»',true,'right'); ?><?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_category()){ ?><?php single_cat_title(); ?> » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_year()){ ?><?php the_time('Y'); ?> » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_month()){ ?><?php the_time('F'); ?> » <?php the_time('Y'); ?> » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_day()){ ?><?php the_time('d'); ?> » <?php the_time('F'); ?> » <?php the_time('Y'); ?> » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if(is_tag()){ ?><?php single_tag_title("",true); ?> » <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?><?php if($paged>=2||$page>=2)echo ' » '.sprintf(__('Sayfa %s','twentyten'),max($paged,$page));?>



Not: Yukarıdaki kodları direkt değiştirmeden de kullansanız, herhangi bir problem çıkmayacaktır. Ancak dilerseniz kodlarda yer alan kırmızı renkli metinleri, kendi istediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz. Hepsi bu...