WordPress'te bir yazıyı yayımladıktan sonra, kalıcı bağlantısını değiştirir iseniz, eski kalıcı bağlantı yapısı veritabanı üzerinde korunur ve direkt yeni kalıcı bağlantıya yönlendirme yapılır. Sürekli bu yönde değişim yapıyorsanız, bu durum veritabanındaki tabloları dolduracaktır. Ayrıca, eski permalink yapısının yeni kalıcı bağlantıya yönlendirilmesini istemiyorsanız, tüm yazılarınız için bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Aşağıdaki SQL sorgularını phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle, tüm yazılarınızdaki eski kalıcı bağlantı yapısı silinecek ve yönlendirme gerçekleşmeyecektir.

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WordPress Eski Kalıcı Bağlantı Yönlendirmelerini Temizleyelim

1) Öncelikle kaç adet eski kalıcı bağlantı yapısı olduğunu kontrol edelim.

SELECT * FROM `wp_postmeta` WHERE `meta_key` = '_wp_old_slug'



2) Akabinde tümünü silmek için aşağıdaki sorguyu çalıştıralım.

DELETE FROM `wp_postmeta` WHERE `meta_key` = '_wp_old_slug'

Bu içeriğimizde, WordPress eski kalıcı bağlantı yönlendirmelerini temizlemek ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Dolayısı ile eski kalıcı bağlantı yapılarının, yeni permalink'e yönlendirilmesini istemiyorsanız, aralıklarla yukarıdaki sorguyu çalıştırabilirsiniz. Bir zararı yoktur.