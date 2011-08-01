WordPress.com ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, WordPress.com profiliniz için pano renk düzeni değiştirme işlemini nasıl yapabileceğinizi, sizlerle paylaşıyor olacağız. Sürekli panel üzerinde vakit geçiriyorsanız, farklı renk şeması görmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, WordPress.com paneliniz, ilgili renk şeması ile görüntülenecektir.

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WordPress.com Pano Renk Düzeni Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap Ayarları sekmesine tıklayın.

2) Ardından ise Pano Renk Düzeni bölümünden dilediğiniz rengi seçin.