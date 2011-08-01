WordPress'in ücretsiz blog oluşturma plâtformu olan WordPress.com ile çok eskiden blog oluşturmuş olabilirsiniz. Dolayısı ile e-posta adresinizi veya şifrenizi unuttu iseniz, bir hesap kurtarma sayfası bulunmaktadır. WordPress.com hesap kurtarmak için ise, buraya tıklayarak ilgili formu doldurmanız gerekmektedir. İlgili formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, kısa süre içerisinde tarafınıza e-posta gelecektir. Ancak doğru bilgiler vermeniz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu şekilde kayıp olan hesabınızı kurtarma şansınız olsa da, kesinlik olduğunu söylemek de pek doğru olmaz. Yine de bilmeyenler için bu formun varlığını paylaşmak istedik.
WordPress.com Hesap Kurtarma Formu Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:04 - Tarih: 04 Mart 2020 - Yorum: 0
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