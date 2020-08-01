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WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:40 - Tarih: 01 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)Ücretsiz veya ücretli programlar ile dosya ve klasör şifrelemek mümkündür. Ancak bu programların ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Bu yüzden sizlerle, WinRAR dosya şifreleme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Böylelikle, bilgisayarınızdaki dosya veya klasörleri bir WinRAR arşivi içerisinde bulundurup ve şifreleyerek, olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz. WinRAR ile dosya şifrelemek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

1) Öncelikle örnek bir klasör oluşturuyoruz.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

2) Oluşturduğumuz klasöre sağ tık yaparak, Arşive ekle...'ye tıklayalım.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

3) Açılan pencerede Parolayı ayarla... butonuna tıklıyoruz.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

4) İlgili parolamızı girelim ve Dosya adlarını şifrele kutucuğunu da onaylayarak, Tamam butonuna tıklayalım.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

5) Açılan pencere ile tekrar Tamam butonuna tıklıyoruz.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

6) Gördüğünüz gibi ilgili klasör arşive eklenmiş durumdadır.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

7) Arşive tıkladığımızda ise, bize parola soracaktır. Parolayı girerek, arşiv içerisinde yer alan klasörü görüntüleyebiliriz.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

Bu içeriğimizde, WinRAR dosya şifreleme nasıl yapılır, konusunu işlemiş olduk. Bilgisayarınızdaki önemli dosyalarınızı bu şekilde WinRAR ile şifreleyerek, olası saldırganların önemli ve hassas dosyalarınızı ele geçirmesini engellemeyi düşünebilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.

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