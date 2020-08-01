Ücretsiz veya ücretli programlar ile dosya ve klasör şifrelemek mümkündür. Ancak bu programların ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Bu yüzden sizlerle, WinRAR dosya şifreleme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Böylelikle, bilgisayarınızdaki dosya veya klasörleri bir WinRAR arşivi içerisinde bulundurup ve şifreleyerek, olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz. WinRAR ile dosya şifrelemek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

WinRAR Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

1) Öncelikle örnek bir klasör oluşturuyoruz.

2) Oluşturduğumuz klasöre sağ tık yaparak, Arşive ekle...'ye tıklayalım.

3) Açılan pencerede Parolayı ayarla... butonuna tıklıyoruz.

4) İlgili parolamızı girelim ve Dosya adlarını şifrele kutucuğunu da onaylayarak, Tamam butonuna tıklayalım.

5) Açılan pencere ile tekrar Tamam butonuna tıklıyoruz.

6) Gördüğünüz gibi ilgili klasör arşive eklenmiş durumdadır.

7) Arşive tıkladığımızda ise, bize parola soracaktır. Parolayı girerek, arşiv içerisinde yer alan klasörü görüntüleyebiliriz.

Bu içeriğimizde, WinRAR dosya şifreleme nasıl yapılır, konusunu işlemiş olduk. Bilgisayarınızdaki önemli dosyalarınızı bu şekilde WinRAR ile şifreleyerek, olası saldırganların önemli ve hassas dosyalarınızı ele geçirmesini engellemeyi düşünebilirsiniz. Faydalı olmasını dileriz.