WhatsApp'a Kullanıcı Adı Özelliği Geliyor!

WhatsApp, tıpkı Telegram ve Signal gibi, telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmayı mümkün kılan kullanıcı adı sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte her kullanıcı, kendine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve artık mesajlaşmak için numara paylaşmak zorunda kalmayacak.

Yıllardır WhatsApp'ta iletişim için telefon numarası gerekiyordu. Bu durum, gizliliğe önem veren kullanıcılar için ciddi bir sorun yaratıyordu. Yeni sistem, bu endişeleri gidermeyi hedefliyor. Artık kullanıcı adıyla mesajlaşmak mümkün olacak.

WhatsApp Kullanıcı Adı Kuralları

En az bir harf içermeli.

içermeli. 3–30 karakter uzunluğunda olmalı.

uzunluğunda olmalı. Yalnızca küçük harf, rakam, nokta ve alt çizgi içerebilir.

".com" gibi alan adları içeremez, "www." ile başlayamaz.

içeremez, "www." ile başlayamaz. Nokta ile başlayamaz/bitemez , arka arkaya nokta kullanılamaz.

, arka arkaya nokta kullanılamaz. Mevcut kullanıcı adları ve rehberinizdeki adlar tekrar kullanılamaz.

WhatsApp Web'e de Geliyor

iOS beta sürümlerinde test edilen bu yenilik, yakında WhatsApp Web'e de entegre edilecek. Kullanıcılar, güncelleme sonrası kullanıcı adı seçtiklerinde bir konfeti animasyonuyla karşılanacak. Bu ad, sohbetlerde telefon numarası yerine görünecek ve değiştirildiğinde otomatik olarak bilgilendirme yapılacak.

WhatsApp kullanıcı adı özelliği, henüz herkese açık değil, ancak geliştirme süreci tamamlanmak üzere. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda genel kullanıma sunulması bekleniyor.