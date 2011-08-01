Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a Rusya tarafından dava açıldı. Rus kullanıcıların kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın mahkeme tarihi henüz bilinmiyor. Gelen haberlere göre WhatsApp'ın 1 milyon ila 6 milyon ruble (13.700 dolar ila 82.750 dolar) arasında para cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.
WhatsApp'a Dava Açıldı!
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:32 - Tarih: 31 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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