WhatsApp'a Dava Açıldı!

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a Rusya tarafından dava açıldı. Rus kullanıcıların kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın mahkeme tarihi henüz bilinmiyor. Gelen haberlere göre WhatsApp'ın 1 milyon ila 6 milyon ruble (13.700 dolar ila 82.750 dolar) arasında para cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.