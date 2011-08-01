Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WhatsApp'a Dava Açıldı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:32 - Tarih: 31 Temmuz 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WhatsAppDünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a Rusya tarafından dava açıldı. Rus kullanıcıların kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın mahkeme tarihi henüz bilinmiyor. Gelen haberlere göre WhatsApp'ın 1 milyon ila 6 milyon ruble (13.700 dolar ila 82.750 dolar) arasında para cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık