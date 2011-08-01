WhatsApp'ın mobil versiyonunda zaten koyu mod özelliği bulunuyor. Temmuz başında ise WhatsApp Web için koyu mod özelliği yavaş yavaş aktive edilmeye başlamış idi. Şimdi ise koyu mod tüm WhatsApp Web kullanıcıları için aktif edildi.

WhatsApp Web için Koyu Mod Sonunda Geldi

Ayarlar'daki Tema bölümünde yer alan koyu mod seçeneğine giderek, siz de WhatsApp Web koyu modu kullanmaya başlayabilirsiniz. İlgili seçenek şu an için Windows uygulamasında yok ancak ilerleyen günlerde gelecek.