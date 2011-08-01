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WhatsApp Web için Koyu Mod Sonunda Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 08 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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WhatsApp Web için Koyu Mod Sonunda GeldiWhatsApp'ın mobil versiyonunda zaten koyu mod özelliği bulunuyor. Temmuz başında ise WhatsApp Web için koyu mod özelliği yavaş yavaş aktive edilmeye başlamış idi. Şimdi ise koyu mod tüm WhatsApp Web kullanıcıları için aktif edildi.

WhatsApp Web için Koyu Mod Sonunda Geldi

WhatsApp Web için Koyu Mod Sonunda Geldi

Ayarlar'daki Tema bölümünde yer alan koyu mod seçeneğine giderek, siz de WhatsApp Web koyu modu kullanmaya başlayabilirsiniz. İlgili seçenek şu an için Windows uygulamasında yok ancak ilerleyen günlerde gelecek.

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