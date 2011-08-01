Dilerseniz, WhatsApp süreli mesajlar özelliğini kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. WhatsApp süreli mesaj nedir diye soracak olur iseniz, şu şekilde açıklayabiliriz. Sohbette iken gönderdiğiniz mesajlarınız, belirlediğiniz zaman çerçevesinde gösterilir ve daha sonra ise silinir. Bu durumdan, eski mesajlarınız etkilenmez. Elbette bu özelliği kullanmak zorunlu değildir. WhatsApp süreli mesajları kapatmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WhatsApp Süreli Mesajları Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Gizlilik bölümüne giriş yapalım.

3) Süreli mesajlar > Varsayılan mesaj süresi sekmesine tıklıyoruz.

4) Seçenekler arasındaki Kapalı seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır.