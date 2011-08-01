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WhatsApp Süreli Mesajları Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:06 - Tarih: 25 Nisan 2022 - Yorum: 0

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WhatsApp Süreli Mesajları Kapatma Nasıl Yapılır?Dilerseniz, WhatsApp süreli mesajlar özelliğini kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. WhatsApp süreli mesaj nedir diye soracak olur iseniz, şu şekilde açıklayabiliriz. Sohbette iken gönderdiğiniz mesajlarınız, belirlediğiniz zaman çerçevesinde gösterilir ve daha sonra ise silinir. Bu durumdan, eski mesajlarınız etkilenmez. Elbette bu özelliği kullanmak zorunlu değildir. WhatsApp süreli mesajları kapatmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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WhatsApp Süreli Mesajları Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

WhatsApp Süreli Mesajları Kapatmak 1

2) Ardından Gizlilik bölümüne giriş yapalım.

WhatsApp Süreli Mesajları Kapatmak 2

3) Süreli mesajlar > Varsayılan mesaj süresi sekmesine tıklıyoruz.

WhatsApp Süreli Mesajları Kapatmak 3

4) Seçenekler arasındaki Kapalı seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır.

WhatsApp Süreli Mesajları Kapatmak 4

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