Uygun Fiyatlı Nokia C12 Plus Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Nokia, geçtiğimiz aylarda duyurduğu C12 ve C12 Pro modellerinden sonra şimdi de bütçe dostu yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Bütçe dostu olduğu belirtilen Nokia C12 Plus tanıtıldı. İşte Nokia C12 Plus özellikleri ve fiyatı…

Nokia C12 Plus Özellikleri

Gücünü 12nm teknolojisiyle üretilen 1.6 GHz'lik dört çekirdekli işlemciden alan akıllı telefon, 6.3 inç 60 Hz tazeleme hızına sahip LCD panele sahip.

Giriş seviyesi olarak konumlandırılan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca microSD kart ile 256 GB’a kadar destekliyor.

Kamera tarafına baktığımızda da bizleri arkasında 8 MP geniş açılı lens, ön tarafında da 5 MP lens karşılıyor.

Nokia C12 Plus Fiyatı Ne Kadar?

Android 12 Go sürümü ile piyasaya sürülecek olan akıllı telefonun fiyatı ise 100 dolar olarak belirlendi. İlk olarak Hindistan’da çıkacak modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.