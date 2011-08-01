Apple macOS için geliştirilen gelişmiş not alma uygulaması olan UpNote ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, upnote tema değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, upnote yazı tipi değiştirme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. UpNote uygulaması ile not alırken kullanmak istediğiniz farklı bir yazı tipi mevcut ise, aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili yazı tipini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

UpNote Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

2) Ardından Editör sekmesine giriş yapıyoruz.

3) Yazı tipi adlı açılır menüden seçim yapabiliriz.