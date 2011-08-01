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UpNote Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:22 - Tarih: 30 Ekim 2022 - Yorum: 0

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UpNote Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)Apple macOS için geliştirilen gelişmiş not alma uygulaması olan UpNote ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, upnote tema değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, upnote yazı tipi değiştirme nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. UpNote uygulaması ile not alırken kullanmak istediğiniz farklı bir yazı tipi mevcut ise, aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili yazı tipini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

UpNote Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayalım.

UpNote Yazı Tipi Değiştirmek 1

2) Ardından Editör sekmesine giriş yapıyoruz.

UpNote Yazı Tipi Değiştirmek 2

3) Yazı tipi adlı açılır menüden seçim yapabiliriz.

UpNote Yazı Tipi Değiştirmek 3

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