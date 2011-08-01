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UpNote Tema Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:47 - Tarih: 22 Ekim 2022 - Yorum: 0

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UpNote Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz aylarda sizlerle, Apple macOS için geliştirilen oldukça da faydalı bir metin - not alma uygulaması olan UpNote'u tanıtmış idim. Bugün ise sizlerle, UpNote tema değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağım. İlgili uygulamayı kullanırken, gözünüze güzel geldiğini düşündüğünüz bir tema rengini seçebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

UpNote Tema Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

UpNote Tema Değiştirmek 1

2) Ardından Temalar sekmesine tıklayalım.

UpNote Tema Değiştirmek 2

3) Dilediğimiz temaya tıklayarak seçim yapabiliriz.

UpNote Tema Değiştirmek 3

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