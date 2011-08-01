Geçtiğimiz aylarda sizlerle, Apple macOS için geliştirilen oldukça da faydalı bir metin - not alma uygulaması olan UpNote'u tanıtmış idim. Bugün ise sizlerle, UpNote tema değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağım. İlgili uygulamayı kullanırken, gözünüze güzel geldiğini düşündüğünüz bir tema rengini seçebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

UpNote Tema Değiştirme Nasıl Yapılır? (macOS)

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Temalar sekmesine tıklayalım.

3) Dilediğimiz temaya tıklayarak seçim yapabiliriz.