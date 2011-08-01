uBlock Origin Lite Safari'ye Geldi

Reklam engelleme yazılımları artık kullanıcılar için bir ihtiyaç hâline gelmiş durumda. Çünkü reklamlar yalnızca dikkat dağıtıcı değil, tarayıcıyı yavaşlatabiliyor ve zararlı yazılım riski de taşıyabiliyor. Bu nedenle reklam engelleyici kullanmak güvenliğiniz için kritik bir adım.

Safari Kullanıcılarına Resmi Destek Geldi

Uzun süredir en çok tercih edilen reklam engelleyicilerden biri olan uBlock Origin, artık uBlock Origin Lite sürümüyle Safari için de resmi olarak App Store’da yerini aldı. Böylece macOS, iOS ve iPadOS kullanıcıları bu güçlü eklentiyi güvenle indirebilecek.

Safari kullanıcıları için uBlock Origin Lite, diğer reklam engelleyicilere kıyasla çok daha güçlü bir çözüm sunuyor. Hem rahatsız edici reklamları engellemek hem de çevrimiçi güvenliği artırmak için App Store’daki resmi sürümü indirip denemenizi tavsiye ederiz.