Ubisoft'tan Ücretsiz Oyun: Assassin's Creed Syndicate

Ubisoft, oyun severlere müjdeli bir haberle geldi! Belirli periyotlarla düzenlediği ücretsiz oyun kampanyasında bu kez sıra Assassin’s Creed hayranlarında. Assassin’s Creed Syndicate oyunu, Ubisoft'un kendi mağazasında ücretsiz olarak sunuluyor.

Assassin's Creed Syndicate Ücretsiz!

6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, oyuncular Assassin’s Creed Syndicate'i ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler. Bu da demek oluyor ki oyunu bir kez ekledikten sonra, süresiz olarak bu heyecan dolu oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

Ubisoft Connect üzerinden sunulan Assassin’s Creed Syndicate'i edinmek için, başlatıcıyı indirmeniz veya başlatıcı üzerinden oyunu talep etmeniz mümkün. Oyun, Viktorya döneminde Londra’da geçen ve Frye kardeşlerin hikayesini anlatan bir macerayı içeriyor.

Eğer Assassin’s Creed serisinin bir hayranıysanız, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. 41.67 GB boyutundaki bu oyun, sizi Viktorya döneminin mistik atmosferine davet ediyor. Hemen kütüphanenize ekleyin ve eşsiz bir maceraya atılmanın keyfini çıkarın!