Twitter'ın Yeni CEO'su Belli Oldu

Twitter’ı aldığı günden bu yana önemli değişikliklere imza atan Elon Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun Linda Yaccarino olduğunu duyurdu. NBCUniversal’ın 12 yıldır medya ve reklamcılık alanında önemli işlere imza atan Linda Yaccarino, görevinden ayrılmıştı. Bu durumun ardından Elon Musk’ın, Linda Yaccarino’ya teklif götüreceği söyleniyordu. Söylentiler açıklığa kavuşmuş oldu.

Artık Twitter’ın yeni CEO’su, deyim yerindeyse yeni patronu Linda Yaccarino oldu. Elon Musk ise yeni ürün tasarımları ve yeni teknoloji çalışmalarına odaklanacak. Linda ise Twitter’ın ticari faaliyetleri ile uğraşacak.

Penn State Üniversitesi'in Liberal Sanatlar Fakültesi Telekomünikasyon Sistemleri bölümü mezunu Linda Yaccarino, Turner Entertainment ve NBCUniversal gibi şirketlerde üst düzey görevlerde yer almıştı. Elon Musk’ın onu ekibine katmış olması bu yüzden bizi şaşırtmadı.