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Twitter'ın Günlük Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 27 Ekim 2021 - Yorum: 0

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TwitterFacebook, TikTok vb. platformlarla rekabet içerisinde olan Twitter, üçüncü çeyrekte de büyümeye devam ediyor. Canlı ses ve güvenlik özellikleri gibi yeni deneyimleri bünyesine ekleyen platform, üçüncü çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısında 211 milyona ulaştı. Ayrıca şirket, 1.28 milyar dolarlık gelir bildiriminde bulundu.

Twitter Günlük Kullanıcı Sayısı

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