Facebook, TikTok vb. platformlarla rekabet içerisinde olan Twitter, üçüncü çeyrekte de büyümeye devam ediyor. Canlı ses ve güvenlik özellikleri gibi yeni deneyimleri bünyesine ekleyen platform, üçüncü çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısında 211 milyona ulaştı. Ayrıca şirket, 1.28 milyar dolarlık gelir bildiriminde bulundu.
Twitter'ın Günlük Kullanıcı Sayısı Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 27 Ekim 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Twitter'ın Günlük Kullanıcı Sayısı Açıklandı
- Yeni Saints Row Oyunundan 8 Dakikalık Oynanış Videosu
- Spotify, Video İçeriklerle Gelmeye Hazırlanıyor!
- Android 12 Yayınlandı: İşte Güncellemeyi İlk Alan Telefonlar
- Apple'dan Tartışma Yaratan Parlatma Bezi!
- iPhone 13 Ailesinin Ülkemizdeki Servis Ücretleri Açıklandı
- La Casa de Papel 5. Sezon 2. Kısımdan Tanıtım Videosu Geldi
- Marvel'ın Yeni Filmi Eternals için İki Yeni Video Geldi
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Geliyor!
- Android Studio "Entry name 'classes.dex' collided" Hatası ve Çözümü
Yorum bulunmamaktadır.