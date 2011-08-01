Twitter'da Gönderilere Kimlerin Yorum Yapabileceği Kontrol Edilebilecek

Gündemdeki konuları yakından takip edebileceğiniz sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Her geçen gün artan güvenlik zafiyeti nedeniyle, güvenlik sorunlarına yeni çözüm arayışları geliştirmeye çalışan platform, Twitter kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik konusunda kontrol sahibi olmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Özelliğe göre, kullanıcılar tweetlerini yayınladıktan sonra kimlerin yorum yapabileceğini kontrol edebilecekler.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarları’na eklenecek olan, “Cevap Verebilecek Kişileri Değiştir” seçeneğine tıklandığında açılan penceredeki “Herkes”, “Takip Ettiğiniz Kişiler” ve “Belirlediğiniz Bazı Kişiler” olmak üzere üç farklı seçenekten dilediğinizi seçerek gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğine karar verebileceksiniz.

İlgili özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve kararlı bir sürümle birlikte, kullanıcılara ne zaman sunulacağının ise belirsiz olduğunu dile getirelim.