Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Kişi Değişti!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:05 - Tarih: 29 Mart 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


TwitterTwitter'da en çok takipçisi olan kim? sorusu bazı kullanıcılar için merak konusu olabiliyor. Elon Musk, geçtiğimiz yıl 100 milyon takipçiye ulaşmıştı. Şimdi de yeni bir rekor ile gündeme geldi. Barack Obama'nın Twitter'ın en çok takipçili hesap unvanını elinden aldı.

Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Hesap - Elon Musk

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Kişi: Elon Musk

Twitter’ı satın almasının ardından platformdaki etkileşimi artan Musk, şu an için 133 milyon 85 bini aşkın kişiyle en fazla takipçi sayısına sahip kişi unvanını elde etti.

Barack Obama ise şu an için 133 milyon 41 bin takipçiyle ikinci sıraya geriledi. Şirketleri ile ilgili önemli duyuruları kendi hesabından yayınlayan Elon Musk’ın takipçi sayısı da katlanarak artmaya devam ediyor.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık