Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Kişi Değişti!

Twitter'da en çok takipçisi olan kim? sorusu bazı kullanıcılar için merak konusu olabiliyor. Elon Musk, geçtiğimiz yıl 100 milyon takipçiye ulaşmıştı. Şimdi de yeni bir rekor ile gündeme geldi. Barack Obama'nın Twitter'ın en çok takipçili hesap unvanını elinden aldı.

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Kişi: Elon Musk

Twitter’ı satın almasının ardından platformdaki etkileşimi artan Musk, şu an için 133 milyon 85 bini aşkın kişiyle en fazla takipçi sayısına sahip kişi unvanını elde etti.

Barack Obama ise şu an için 133 milyon 41 bin takipçiyle ikinci sıraya geriledi. Şirketleri ile ilgili önemli duyuruları kendi hesabından yayınlayan Elon Musk’ın takipçi sayısı da katlanarak artmaya devam ediyor.