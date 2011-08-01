Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Hesaplar (İlk 5 Kişi)

Popüler sosyal medya sitesi Twitter'da en çok takipçisi olan hesaplar merak konusu olabiliyor. Ünlülerden devlet adamlarına kadar birçok kişi takipçi sayısını arttırarak, en çok takipçili hesap sıralamasında yer alabiliyor. Twitter'ı satın alacağı konuşulan Elon Musk ise ilk 5'te yer almasa da 100 milyonluk hesabı ile 6. sırada yer alıyor. İlk 5 hesap ise şu şekilde;

Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Hesaplar (Ünlüler)

Barack Obama: 132.1 milyon Justin Bieber: 114.1 milyon Katy Perry: 108.8 milyon Rihanna: 106.9 milyon Cristiano Ronaldo: 101.3 milyon

Twitter'da en çok takipçisi olan hesaplar olarak ilk 5 kişi bu şekildedir. Bu sayıda bir takipçi listesi ile elde edilen güç de oldukça fazla. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?