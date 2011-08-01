Twitter'da En Çok Fenerbahçe Konuşuldu

Twitter tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Türkiye’de, Twitter’da, en çok konuşulan futbol takımı Fenerbahçe oldu. Takımların yaz boyunca sürdürdüğü transfer çılgınlığı, Twitter gündemini altüst etmeye devam ediyor. Sosyal medya plaftormunda, Everton'dan Beşiktaş'a gelen başarılı futbolcu Dele Alli, hakkında en çok konuşulan transfer oldu.

Takımlar arasında ise en çok etkileşimi ve ilgiyi Fenerbahçe aldı. Futbol severler, Fenerbahçe’nin sürdürdüğü faaliyetleri konuşurken, Galatasaray takımının yaptığı transferler de gündemi sarsan gelişmelere imza attı. Artık yaz dönemi transfer sezonu bitti, haliyle bütün takımlar, sahadaki oyununu güçlendirmek için, birbirinden değerli oyuncularla anlaştılar. Bu sezon, Türkiye’ye yıldız futbolcular geldi desek yalan olmaz kesinlikle.

Futbolun kalbi nitekim anlık olarak etkileşim sağlanabilen Twitter’da atıyor. Bu sezon, Türkiye’de, futbolla ile ilgili olarak 27 milyona yakın tweet atıldı. Büyük takımların iyi bir sezon geçirmek için yaptıkları hamleler bakalım ne kadar başarılı olacak? Hiç şüphe yok ki, oldukça heyecanlı bir Süper Lig sezonu olacak. Twitter, bu takımları daha çok konuşmaya devam edecek gibi.