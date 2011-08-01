Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Twitter'a Dislike Özelliği Nihayet Geliyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:40 - Tarih: 22 Temmuz 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


TwitterTwitter'da yapılan paylaşımlar tabii ki her kullanıcı tarafından onaylanmasa bile dislike özelliği olmadığından bir etkileşim sağlanmıyor. Kullanıcılar da beğenmedikleri paylaşımlara dislike vermenin mümkün olmasını istiyordu. Twitter, kullanıcıların uzun zamandır beklediği dislike özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Twitter'a Dislike Özelliği Geliyor

Twitter Dislike Özelliği

Şu an için test aşamasında olan özellikte dislike sayısı gösterilmemekle birlikte dislike oranı dengeli olan ya da az alan yorumlar yukarılarda çıkarken, dislike oranı çok olanlar ise aşağılarda yer alacak.

Twitter'a gelecek olan dislike özelliğini nasıl buldunuz?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık