Twitter'a Dislike Özelliği Nihayet Geliyor

Twitter'da yapılan paylaşımlar tabii ki her kullanıcı tarafından onaylanmasa bile dislike özelliği olmadığından bir etkileşim sağlanmıyor. Kullanıcılar da beğenmedikleri paylaşımlara dislike vermenin mümkün olmasını istiyordu. Twitter, kullanıcıların uzun zamandır beklediği dislike özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Twitter'a Dislike Özelliği Geliyor

Şu an için test aşamasında olan özellikte dislike sayısı gösterilmemekle birlikte dislike oranı dengeli olan ya da az alan yorumlar yukarılarda çıkarken, dislike oranı çok olanlar ise aşağılarda yer alacak.

Twitter'a gelecek olan dislike özelliğini nasıl buldunuz?