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Twitter, Tek Paylaşımda Resim - Video - GIF Yüklenmesine İzin Verecek

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 20:22 - Tarih: 31 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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TwitterGündemi her daim canlı tutan sosyal medya platformu Twitter, nihayet beklenen özelliği hayata geçirecek. Henüz test aşamasında olan özellikle Twitter, insanların tek bir gönderide çoklu multimedya paylaşımı yapmasına olanak sağlayacak. Kullanıcılar artık tek bir paylaşımda, aynı anda resim, video, GIF yükleyerek, takipçileriyle etkileşim içerisinde olabilecek.

Twitter Yeni Özellik

Twitter yine ek olarak yeni bir kenar çubuğu modelinin de test aşamasında olduğunu açıkladı, ancak bu kenar çubuğunun deneme sürümünü yalnızca iOS kullanıcıları test ediyor olacak. İlgili özelliklerin herkesin kullanımına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.


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