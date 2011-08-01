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Twitter, Hakaret İçeren Mesaj Uyarısını Türkiye'de de Kullanıma Sundu

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 21:15 - Tarih: 04 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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TwitterDev sosyal medya platformu Twitter, daha önce hakaret içerikli mesajların önüne geçilmesi için Brezilya ve ABD’de hayata geçirilen bir özelliği Türkiye’de de kullanıma sundu. Türkçe dil desteğini kullanan kullanıcılar, hakaret, saldırgan içerikli bir mesaj oluşturmaya başladığında, Twitter, Reply Prompts (Yanıt İstemleri) özelliğiyle, tweet atan kişiyi uyaracak.

Twitter Hakaret İçerikli Mesaj Uyarısı

Kişi aldığı uyarıyla birlikte atacağı tweeti gözden geçirip, dilerse yayınlayacak ya da vazgeçerek kaba, kötü ve dikkatsiz bir tweeti göndermemiş olacak.

Elbette ki ilgili özellik hakaret içerikli mesajların tam olarak engellenmesini sağlamıyor, ancak Brezilya ve ABD’de hayata geçirilmiş olan bu uygulama, kullanıcıların ABD’de %30’nun, Brezilya’da %47’sinin tweeti atmadan önce aldıkları bu uyarı mesajıyla birlikte, mesajlarının içeriğini değiştirdikleri ifade ediliyor. Özellikler ilerleyen günlerde bütün işletim sistemlerinin kullanımına sunulacak.


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