Twitter, Gönderilerde Bahsetme Özelliğini Kontrol Etmeye İzin Verecek

Sosyal medyada gündemi yakından takip edebilmek, anlık olarak etkileşim kurabilmek için, birçok insanın yoğun olarak kullandığı Twitter, güvenliğe önem verenlerin çok sevineceği yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Twitter’da bir gönderide bir başka kullanıcıdan bahsetmek, isim etiketlemek, bilindiği üzere yaygın olan bir durum. Twitter, artık bu duruma bir kısıtlama getirecek.

Kullanıcılar, kimlerin kendilerinden gönderilerde, yanıtlarda vb. bahsedebileceğini kontrol edebilecek. Böylelikle izin vermediğiniz kişiler, sizi gönderilerinde etiketleyemeyecek. İlgili özellik henüz test aşamasında ve ne zaman kararlı bir sürüm ile kullanıcılara sunulacak, bilinmiyor.