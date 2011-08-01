Twitter Blue Aboneleri 2 Saat Uzunluğundaki Videoları Paylaşabilecek

Twitter, Blue abonelerine yönelik yeni özellikler getirmeye devam ediyor! Daha önce yalnızca 60 dakikalık videolar yüklenmesine izin veren Twitter, bu süreyi iki katına çıkaran bir hamle yaptı. Yani Twitter Blue kullanıcıları, 120 dakikalık videoları, ki bu da 8GB paylaşıma denk geliyor, artık Twitter hesaplarında paylaşabilecek.

Elon Musk, yeni müjdeyi Twitter hesabından verdi. Karakter sınırının da 10 bine yükseltilmiş olması, Twitter’ı “az kelime ile çok şey ifade etmek” imajından biraz uzaklaştırıyor gibi.

Twitter’da standart kullanımda video paylaşım kotası 10 dakika ile sınırlı. Mevcut karakter sınırı ise standart profillerde 280. 280 kelime ile elbette yıllardır yaptığımız gibi birçok şey anlatabilmek de mümkün.