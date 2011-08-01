Twitter, Atılan Tweetleri Düzenlemeye İzin Verecek

Twitter, nihayet kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği test etmeye başlayacak. Biliyorsunuz ki, Twitter uygulamasında, gönderilen tweetler düzenlenemiyor. Tweeti yanlış yazdığınızda ya da ekleme yapmak istediğinizde, silmek zorunda kalabiliyorsunuz.

Gündemin akışını yakından takip edebileceğiniz sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların attıkları tweetleri düzenlemesine izin verecek. Ancak, tweeti gönderdiğiniz andan itibaren 30 dakika içinde düzenleme hakkınız olacak, sonrasında ise tweeti düzenleyemeyeceksiniz.

Ayrıca tweetlerinizi, 30 dakika içerisinde toplamda 5 kez düzenleyebileceksiniz. İlgili özellik, kullanıma geçirildiğinde, tweetlerinizin altında düzenleme geçmişi de görünür kılınacak, böylelikle kullanıcılar tweetin ilk halini de görebilmiş olacak.

Son olarak, özelliğin, ücretli Twitter Blue abonelerinde kullanıma sunulacağını belirtelim.