TurkNet Abonelik Ücretlerine Zam Geliyor!

İnternet sağlayıcıları, fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Uygun fiyatlı tarifeleriyle tanınan TurkNet de bu değişimden nasibini aldı. Şirket, abonelik ücretlerine zam yapacağını resmen duyurdu ve yeni tarifelerin Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.

Yeni Dönemde Abonelik Ücretleri Yükseliyor

Güncellenen tarife kapsamında TurkNet’in aylık internet abonelik ücreti, 499,90 TL’den 699,90 TL’ye çıkarılıyor. Bu artış, şirketin operasyonel sürdürülebilirlik ve hizmet kalitesini koruma hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Kullanıcılar, yeni fiyatı ilk kez ağustos ayı faturalarında karşılarında görecek.

Yeni fiyatlandırmaya göre;

GigaFiber 1000 Mbps bağlantı: 699,90 TL

bağlantı: 699,90 TL Fiber / ADSL / VDSL (VAE) 100 Mbps'e kadar hız: 699,90 TL

TurkNet, mevcut abonelerinin bu değişiklikten daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla sınırlı süreli bir sadakat kampanyası da başlattı. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılar 10 Ağustos 2025’e kadar 12 aylık peşin ödeme yaparak, internet hizmetini mevcut 499,90 TL fiyatla bir yıl boyunca kullanabilecek.

Bu yöntem sayesinde aboneler, yıl boyunca fiyat artışlarından etkilenmeden hizmet almaya devam edebilecek. Aynı zamanda şirket için de istikrarlı bir gelir yapısı sağlanmış olacak. Fiyat sabitleme imkânı özellikle uzun vadeli plan yapan kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sunuyor.