Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri Açıklandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin vergi rekortmenlerini açıkladı. 2023 yılı vergi şampiyonları listesi, yine sürpriz isimlerle dolu. Ancak bu yılki listenin zirvesinde yer alan isimler pek de şaşırtıcı değil. İşte Türkiye’nin en çok vergi ödeyen isimleri ve kurumları.

Türkiye'nin 2023 Vergi Rekortmenleri

2023 yılında gelir vergisi rekortmenleri listesinde zirve, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Bayraktar kardeşlere ait. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1 milyar 952 milyon TL’lik vergi tahakkukuyla listenin en tepesine yerleşti. Kardeşi Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki isim, teknolojiyi ve savunma sanayisini Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri haline getirmiş durumda.

Üçüncü sırada ise Türkiye’nin en köklü iş adamlarından Mustafa Rahmi Koç var. 480 milyon TL’lik vergi tahakkuku ile listenin üst sıralarında yer alarak, Türkiye’nin ekonomik gücünü elinde bulunduran ailelerden biri olan Koç ailesinin etkisini bir kez daha gösterdi.

İlk 100 listesinde yer alan bazı isimler ise anonim kalmayı tercih etti. Beşinci sıradaki İpek Kıraç 480 milyon TL, yedinci sıradaki Ömer Koç ise 261,7 milyon TL’lik vergi tahakkuku ile dikkat çekerken, dördüncü, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer alan isimlerin kim oldukları hala gizemini koruyor. Bu durum, bazı yüksek gelirli bireylerin gizliliğe verdiği önemi gösteriyor.

Kurumlar Vergisi Liderleri: Bankalar Zirveyi Bırakmıyor

Kurumlar vergisi sıralamasında ise bankalar yine zirvede. Ziraat Bankası, diğer bankalarla arayı açarak en yüksek vergi tahakkukuna sahip oldu. Onu Garanti Bankası ve Akbank takip etti. Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank da listenin ilk beşinde yer alarak finans sektörünün Türkiye ekonomisindeki dominant rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

2023 Gelir Vergisi Liderleri:

Selçuk Bayraktar: 1 milyar 952 milyon TL Haluk Bayraktar: 1 milyar 683 milyon TL Mustafa Rahmi Koç: 480 milyon TL Açıklanmadı İpek Kıraç: 480 milyon TL Açıklanmadı Ömer Koç: 261,7 milyon TL

2023 Kurumlar Vergisi Liderleri:

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank Yapı Kredi Bankası QNB Finansbank

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