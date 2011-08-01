Tom Hanks'in Yeni Filmi A Man Called Otto'dan Fragman Paylaşıldı

Çok satan kitaplar arasında zirveye tırmanan Fredrik Backman’in A Man Called Ove romanından birebir uyarlanan, Tom Hanks filmi A Man Called Otto’dan fragman paylaşıldı. Marc Forster’ın yönettiği filmde, Tom Hanks’e, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton ve Mike Birbiglia eşlik ediyor olacak.

Komedi-dram temalı filmde, huysuz ve aksi dul Otto Anderson’un (Tom Hanks) hikâyesi anlatılıyor. Karısını kaybettikten ve 40 yıllık çalıştığı işten emekli olmak zorunda kalan Otto, hayatını sonlandırmaya karar veriyor ancak yeni taşınan komşuları yüzünden planını gerçekleştiremiyor. Zamanla kendisini hiç beklemediği bir arkadaşlığın içerisinde bulan Otto’nun hikâyesini, fragmandan da gördüğümüz kadarıyla Tom Hanks çok iyi aktarmış gibi.

A Man Called Otto, 2015 İsveç yapımı A Man Called Ove filminden sonra ikinci uyarlama film olarak 13 Ocak 2022’de vizyona girecek.

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

A Man Called Otto Fragman İzle