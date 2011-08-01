Titanic Gemisinin Enkazından 8K Çözünürlüğünde Bir Video Yayınlandı

OceanGate Expeditions, 1912 yılında bir buz dağına çarpması sonucunda Kuzey Atlantik’in soğuk sularına gömülen, 1.514 insanın soğuk mezarı haline gelen, batık Titanic gemi enkazının, şimdiye kadar ki kaydedilmiş en net videosunu yayınladı. 8K çözünürlüğüyle paylaşılan videodaki ayrıntılar, açıkçası insanı ürpertiyor.

8K çözünürlüğündeki videoda, Titanic'in ünlü pruvasının, iskele demirinin, bir numaralı gövdenin, muazzam bir çapa zincirinin (her bir bağlantı yaklaşık 91 kilogram ağırlığında), bir numaralı kargo ambarının ve hala sağlam bir şekilde varlığını koruyan bronz ırgatların görüntüye yansıdığını görüyoruz. Bunun yanında, geminin korkuluklarının koptuğu ve düştüğü yerdeki çürüme izleri de belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bilim adamları ve deniz arkeologları tarafından oluşan bir ekip, gemideki çürüme oranını yakından takip ederek, zaman zaman planlanmış görevlerle Titanic’i görüntüleme turuna çıkmaya devam edecek ve yıl yıl kaydettikleri görüntüleri karşılaştırarak, bozulma oranındaki artışı gözlemleyecek.

Robert Ballard'ın, geminin enkazını 1985'te bulmasından bu yana, enkazı incelemek için birçok ekip Titanic turuna çıktı ancak, hiçbir görüntü bu kadar net olmamıştı. 110 yıldır varlığını korumaya devam eden geminin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde çürüme oranının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Biliyorsunuz ki, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerinde olduğu bir Titanic filmi de beyaz perdeye aktarılmıştı. Oscar ödüllü film, bugün hala en sevilen filmlerin başında geliyor. Açıkçası denizin 3.657 metre derininde yatan ve 110 yıldır da varlığını koruyan Titanic gemisinin varlığı, insanı etkilemekten de öte, adeta sarsıyor.

Titanic’in, yayınlanan 8K çözünürlüğündeki en net videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.