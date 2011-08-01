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Thor: Love and Thunder için Yeni Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:32 - Tarih: 21 Haziran 2022 - Yorum: 0

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Thor: Love and ThunderThor karakterini sevenlerin merakla beklediği yeni film, Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Ayrıca film için yeni fragman da yayına girdi. Yönetmen koltuğunda Taika Waititi'nin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson gibi isimler yer alıyor. 8 Temmuz'da vizyona girecek olan Thor: Love and Thunder için paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Thor: Love and Thunder Fragman İzle

Thor: Love and Thunder Fragman İzle


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