Thor: Love and Thunder Disney Plus'a Gelecek

Marvel dünyasının en sevilen süper kahraman serilerinden birisi olan Thor’un yeni filmi Thor: Love and Thunder, Disney Plus’a geliyor. Temmuz ayında vizyona girdiğinden beri konuşulmaya devam eden ve haftalarca gişede liderliğini koruyan filmi sinemada izleyemeyenler, Disney Plus’ta izleyebilecek. Filmin beyaz perdede yakaladığı başarı şüphesiz ki dijital yayın platformunda da ses getirecek gibi görünüyor.

Chris Hemsworth’ün canlandırdığı Thor karakterine gösterilen ilgi çok yoğun. Buna ek olarak Christian Bale’nin filmdeki rolü de oldukça merak ediliyor. Natalie Portman’ın seriye yeniden dönüşü ve Jane ile Thor arasındaki hikâyenin nasıl toparlanacağı da seyirciler tarafından en çok merak edilenler arasında.

Filmi henüz izleme şansı olmayanlar için spoiler vermeyelim ancak Thor: Love and Thunder, seri içerisindeki filmlerin en iyisi olmayabilir. Tabii bu bizim görüşümüz. İzleyin görün deriz.

Filmi hala izlemediyseniz ya da yeniden izlemek istiyor iseniz, Thor: Love and Thunder’ın, 8 Eylül’de Disney Plus’ta olacağının müjdesini verelim.