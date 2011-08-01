Thodex Reklamlarında Oynayan Ünlüler Kimler?

Fatih Faruk Özer tarafından kurulan ve yapılan vurgunla aylarca konuşulan kripto para borsası Thodex için yeni detaylar ortaya çıktı. Reklamlarda oynayan ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Binlerce insanın mağdur olma sebebi olan Thodex için mağdurların avukatı Sinan Keskin, dolandırıcı kripto para borsasının reklamında oynayan ünlülerin mal varlıklarının incelenmesini istedi. Thodex reklamında oynayan ünlüler ise şu isimler;

Thodex Reklamında Oynayan Ünlüler!