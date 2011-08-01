The Sims'e Rakip inZOI, İlk Haftasında 1 Milyon Satışı Geçti!

Krafton’un geliştirdiği ve yaşam simülasyonu türüne taze bir soluk getiren inZOI, erken erişim sürecine fırtına gibi bir giriş yaptı. 2025 Mart ayının sonunda Steam üzerinden oyuncularla buluşan yapım, yalnızca birkaç gün içinde 1 milyon satış barajını aşarak büyük bir başarıya imza attı.

inZOI Satış ve Oyuncu Etkileşimiyle Dikkat Çekiyor

Krafton’un paylaştığı bilgilere göre, erken erişime açıldıktan sonraki ilk 7 gün içinde, oyuncular oyun içi içerik paylaşım platformu Canvas’a 470 bini aşkın içerik yükledi.

Bu da gösteriyor ki, inZOI yalnızca satın alınıp kenara bırakılan bir oyun değil; aktif bir topluluğun sürekli üretim yaptığı, ilgiyle oynanan bir yapım haline gelmiş durumda.

İlk haftada 1.2 milyondan fazla oyuncunun oyunu denemesi, özellikle bu türdeki sıkı rekabet ortamında oldukça etkileyici bir istatistik olarak göze çarpıyor.

Steam'de Yükseliş Sürüyor

Steam verilerine göre inZOI, çıkış yaptığı günlerde 87.377 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak güçlü bir başlangıç yaptı. Şu anda Steam’in en çok satan oyunlar listesinde 7. sırada yer alan oyun, beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor.

Oyuncu yorumları da oyunun başarısını destekliyor. Steam sayfasında yer alan 13 binin üzerinde değerlendirme ile genel kullanıcı memnuniyeti %83 seviyesinde. Oyuncular özellikle grafik kalitesinden, karakter kişiselleştirme seçeneklerinden ve sosyal etkileşim öğelerinden övgüyle bahsediyor.

The Sims’e Güçlü Bir Alternatif mi?

inZOI’nin elde ettiği bu erken başarı, onu uzun yıllardır yaşam simülasyonu denince akla gelen The Sims serisinin en ciddi rakiplerinden biri haline getiriyor. Özelleştirme imkanları, oyuncu topluluğunun ilgisi ve sosyal etkileşim sistemiyle dikkat çeken yapım, bu türü sevenler için yeni bir tercih olabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? inZOI, The Sims’in tahtını sarsabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.