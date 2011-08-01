The Menu Filminden Fragman Paylaşıldı

Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt ve Ralp Fiennes’in bulunduğu yarı kara komedi yarı korku filmi The Menu filmi için uzun bir fragman paylaşıldı. Filmin yönetmen koltuğunda Shameless, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerle adını duyurmuş olan Mark Mylod oturuyor.

Film, ünlü Şef Slowik (Ralph Fiennes) önderliğindeki bir ekibin bulunduğu restoranda yaşanılanları anlatıyor. Hawthorne isimli bu restoran, seçkin bir yemek deneyimi yaşamak isteyen kişilerin özellikle tercih ettiği ıssız bir adada bulunuyor. Özel bir akşam geçireceklerini düşünerek adaya gelen insanlar, korku dolu unutamayacakları bir akşam geçirecekmiş gibi görünüyor.

Ralph Fiennes açıkça söylemek gerekir ki, kötü karakterleri iyi canlandırıyor. 18 Kasım’da vizyona girecek olan filmin yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

The Menu Fragman İzle