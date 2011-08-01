Testere 10 Filminin Vizyon Tarihi Kesinleşti

Lionsgate ve Twisted Pictures yapım şirketi, merakla beklenen korku filmi Testere 10 filminin vizyon tarihini açıkladı. 27 Ekim 2023’te gösterime girecek olan filmin yönetmenliğini, daha önce Testere filmlerinde yönetmenlik yapan Kevin Greutert üstlenecek.

Hayranların istediklerini yerine getirmek için kolları sıvadığını söyleyen yapımcılar, hem merak edenlerin hem de korku filmi müptelası kişilerin seveceği bir film üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Film ve detaylar hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak Testere filmlerini seven izleyicileri daha fazla merakta bırakmamak için, filme ait bilgiler çok yakında paylaşılır diye düşünüyoruz. Az çok nasıl bir tema bekleyeceğimizi daha önceki Testere filmlerinden dolayı biliyoruz, ancak yine de Testere 10 nasıl bir film olacak, merakla bekliyor olacağız.