Teknobeyin ekibi olarak İnternet sektörüne yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz. 2003 kayıtlı olan, tam anlamı ile jenerik, premium seviye bir domain olan bilgi.net alan adı tarafımızca kısa süre içerisinde yüksek bir bedel ile satın alındı. Akabinde bilgi sitesi olarak girdiğimiz sektörde, kısa sürede içerik skalası bazında oldukça geniş bir yelpaze çerçevesinde aksiyon almaya başladık. Dolayısı ile her ne kadar sektörümüzde bilgi üzerine site çok olsa da, biz domainimizin prestijine yakışır bir şekilde ilerlemeye özen gösteriyor olacağız.

Teknobeyin'den Bilgi Sitesi Yatırımı: Bilgi.net

Sonuç olarak, ilginç bilgiler, faydalı bilgiler ve sağlık üzerine birçok makale yer alan bilgi.net sitemizi gerek sosyal medya üzerinden, gerek direkt alan adımız üzerinden takip etmenizden ötürü kıvanç duyacağız. Geniş editör kadromuz ile sizler için güncel ve düzenli olarak, elbette özgün bir şekilde içerik kaleme alıyor olacağız. Şimdiden ilginiz için şükran duyuyoruz.