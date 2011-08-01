Teknobeyin.com ekibi olarak sosyal medya hesaplarımızı her gün güncel tutmaya özen gösteriyoruz. Ancak yoğunluktan ve içerik girmekten ötürü, bir süredir Instagram hesabımızı çok da aktif tutamadık. Kısa bir süre önce aldığımız karar doğrultusunda, artık Instagram'da daha çok aktif olacağız.

Teknobeyin Instagram Hesabı Artık Daha da Güncel

Instagram hesabımızda bilhassa girişimcilik, teknoloji ve motivasyon sözlerine dair özel hazırlanmış fotoğraflar paylaşmaya çalışıyor olacağız. Dolayısı ile bir Teknobeyin takipçisi iseniz, resmi Instagram hesabımızı da takipte kalmanız bizi çok mutlu ve onore edecektir. Instagram hesabımızın bağlantısını da hemen aşağıda paylaşıyor olacağız. Bizi takipte kalın.

Adres: Teknobeyin Instagram Hesabı