Teknobeyin Daha da Hızlandı! İşte Yaptığımız Çalışmalar

Teknobeyin olarak Eylül ayı boyunca altyapısal olarak optimizasyon bazında aksiyon aldık. Bu çalışmalardan en önemlisi ise, veritabanı bazında yaptığımız spesifik çalışmalar ile daha da hızlandık. Ayrıca query_cache gibi teknolojileri kullanmaya başlamamızın yanı sıra, veritabanı depolama motoru olarak da tamamen InnoDB'ye geçtik. Böylelikle, ziyaretçilerimizin web sitemizi en hızlı ve stabil bir biçimde gezebilmesi için efor sarf ettik. İlerleyen aylarda 10 yaşına girecek olan Teknobeyin.com için güzel bir bakım yaptığımıza inanıyoruz. Umarız yeni yılda da, elimizden geleni değil, daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz.